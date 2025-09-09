"Al-Andalus" batte il Kosovo 3-1 tra le lamentele alla UEFA da parte della federazione kosovara

HQ

Le qualificazioni a UEFA Euro Under 21 2027 si svolgeranno questa settimana, in concomitanza con le qualificazioni alla Coppa del Mondo, e la Spagna ha battuto il Kosovo 3-1 martedì sera, con i gol di Joel Roca (Girona), Iker Bravo (Udinese) e Adrián Niño (Málaga CF). La partita è stata segnata da uno scambio di rimproveri tra le due federazioni calcistiche.

Sui propri canali social, la Spagna ha annunciato la partita come "Territorio del Kosovo" contro la Spagna. Il Kosovo, un piccolo paese tra Albania, Montenegro, Serbia e Macedonia del Nord, ha dichiarato unilateralmente la sua indipendenza dalla Serbia nel 2008. Solo 108 membri delle Nazioni Unite riconoscono l'indipendenza del Kosovo. La Serbia non è tra questi. La maggior parte dei paesi dell'Unione Europea (22 su 27) riconosce il Kosovo, ma non la Spagna.

La Federcalcio del Kosovo ha poi pubblicato una lettera inviata al presidente della UEFA Aleksander Ceferin e al presidente della RFEF Rafael Louzán, definendo le azioni della Spagna "inaccettabili". "Un tale approccio nega la sovranità del Kosovo, che è uno stato indipendente e rappresentato dalla Federcalcio del Kosovo, un membro a pieno titolo della UEFA, così come la stessa RFEF."

Nel frattempo, la Federazione del Kosovo ha preso in mano la situazione annunciando scherzosamente la partita come "Kosovo vs. Al-Andalus". La Spagna ha cancellato il tweet originale che nominava il Territorio del Kosovo, ma il post del Kosovo rimane.