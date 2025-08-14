Al compositore di Silent Hill piacerebbe creare una colonna sonora di Resident Evil
Il veterano compositore horror vorrebbe dare un'occhiata al franchise rivale.
Quando si tratta di franchise horror giapponesi, forse non ci sono due esempi migliori di Silent Hill e Resident Evil. Entrambi hanno trasceso le generazioni e hanno dimostrato di essere un successo quando hanno debuttato originariamente e lo sono ancora oggi, ma nonostante questo livello di successo, la coppia non ha mai condiviso un'area chiave: vale a dire Akira Yamaoka.
Il compositore veterano ha lavorato su Silent Hill per la maggior parte della sua carriera, ma deve ancora fare il salto a Resident Evil. Dopo innumerevoli anni e molteplici puntate con Konami, Yamaoka spera che un giorno possa fare un tentativo con il concorrente di Capcom, come è stato confermato in una recente intervista.
Parlando con lo YouTuber DarkSwitch, a Yamaoka è stato chiesto su quale franchise dei sogni gli piacerebbe lavorare, a cui ha risposto:
"Beh, mi piacerebbe davvero lavorare con il franchise di Resident Evil. È un gioco horror a cui giocavo molto, quindi sarebbe fantastico se potessi averne la possibilità".
Anche se non è chiaro se lavorerà mai su Resident Evil, Yamaoka ha un sacco di Silent Hill progetti in lavorazione, tra cui il ritorno come compositore per Silent Hill f di settembre e anche la gestione dei doveri di compositore per il film Return to Silent Hill.