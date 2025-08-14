Al compositore di Silent Hill piacerebbe creare una colonna sonora di Resident Evil

HQ

Quando si tratta di franchise horror giapponesi, forse non ci sono due esempi migliori di Silent Hill e Resident Evil. Entrambi hanno trasceso le generazioni e hanno dimostrato di essere un successo quando hanno debuttato originariamente e lo sono ancora oggi, ma nonostante questo livello di successo, la coppia non ha mai condiviso un'area chiave: vale a dire Akira Yamaoka.

Il compositore veterano ha lavorato su Silent Hill per la maggior parte della sua carriera, ma deve ancora fare il salto a Resident Evil. Dopo innumerevoli anni e molteplici puntate con Konami, Yamaoka spera che un giorno possa fare un tentativo con il concorrente di Capcom, come è stato confermato in una recente intervista.

Parlando con lo YouTuber DarkSwitch, a Yamaoka è stato chiesto su quale franchise dei sogni gli piacerebbe lavorare, a cui ha risposto:

"Beh, mi piacerebbe davvero lavorare con il franchise di Resident Evil. È un gioco horror a cui giocavo molto, quindi sarebbe fantastico se potessi averne la possibilità".

Anche se non è chiaro se lavorerà mai su Resident Evil, Yamaoka ha un sacco di Silent Hill progetti in lavorazione, tra cui il ritorno come compositore per Silent Hill f di settembre e anche la gestione dei doveri di compositore per il film Return to Silent Hill.