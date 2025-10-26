"Al giorno d'oggi, posso ammettere che l'intelligenza artificiale sarà il futuro", afferma l'artista VFX Alex Rivas

HQ

Mentre molti artisti si stanno ancora allontanando dall'intelligenza artificiale o sperano che non venga utilizzata affatto nel loro mezzo, il compositore VFX senior di El Ranchito VFX Alex Rivas è pronto per essere il passo successivo nel suo lavoro. Parlando con noi al San Diego Comic-Con Málaga, Rivas sembrava fiducioso che sarebbe stato il prossimo passo nello sviluppo della tecnologia VFX.

"Al giorno d'oggi, posso ammettere che l'intelligenza artificiale sarà il futuro. Quindi è qualcosa di cui non possiamo discutere, tutto qui", ha detto. "Molti contenuti saranno realizzati con l'intelligenza artificiale.

Vediamo cos'altro può darci l'intelligenza artificiale nel prossimo futuro". Rivas ha anche aggiunto, per quanto riguarda la tecnologia utilizzata oggi negli effetti visivi, che gli studi volumetrici non sono così mainstream come lo erano di recente, in quanto non erano così utili come gli artisti pensavano inizialmente.

Quando gli è stato chiesto se avesse sperimentato l'intelligenza artificiale, Rivas ha risposto: "Certo, sto ancora testando un po' con alcuni strumenti per vedere quali sono le capacità che possiamo prendere da loro. È molto interessante, devo dire. Ma siamo al Comic Con. Ci sono molti artisti qui. E come artista lo sono anch'io, devo dire che l'intelligenza artificiale non sostituirà gli artisti".

Sebbene ci sia ancora molta resistenza all'intelligenza artificiale nell'arte, nel cinema e in altri mezzi, c'è chi è disposto ad accettarne l'uso, a patto che non venga sostituito nel processo. Dai un'occhiata alla nostra conversazione completa con Alex Rivas per i dettagli sul suo lavoro in Game of Thrones, Stranger Things e altro ancora.