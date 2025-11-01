Al Jean si dimetteThe Simpsons da co-showrunner dopo 25 anni

HQ

Dopo un quarto d'anni in cui ha portato The Simpsons episodi ai fan, è stato ora rivelato che Al Jean si dimetterà da co-showrunner della serie animata. Dopo essersi unito a The Simpsons come sceneggiatore per le prime due stagioni e poi essere diventato co-showrunner per la stagione 3 e successive, Jean sta facendo un passo indietro dal ruolo, almeno "per ora ".

Come confermato da Jean su X, ci è stato detto che l'episodio previsto per il 2 novembre sarà l'ultimo episodio rilasciato sotto la direzione di Jean. Questa decisione vedrà anche Matt Selman continuare come unico showrunner della serie per il prossimo futuro.

Non è chiaro cosa significhi per The Simpsons nel suo complesso, poiché sappiamo che lo spettacolo è ancora abbastanza popolare da giustificare la trasformazione in un film, poiché The Simpsons Movie 2 è stato recentemente confermato per l'estate del 2027.