Al Jean si dimetteThe Simpsons da co-showrunner dopo 25 anni
Il 2 novembre vedrà l'uscita dell'episodio finale sotto la sua direzione, con Matt Selman che continuerà come showrunner solitario per il prossimo futuro.
Dopo un quarto d'anni in cui ha portato The Simpsons episodi ai fan, è stato ora rivelato che Al Jean si dimetterà da co-showrunner della serie animata. Dopo essersi unito a The Simpsons come sceneggiatore per le prime due stagioni e poi essere diventato co-showrunner per la stagione 3 e successive, Jean sta facendo un passo indietro dal ruolo, almeno "per ora ".
Come confermato da Jean su X, ci è stato detto che l'episodio previsto per il 2 novembre sarà l'ultimo episodio rilasciato sotto la direzione di Jean. Questa decisione vedrà anche Matt Selman continuare come unico showrunner della serie per il prossimo futuro.
Non è chiaro cosa significhi per The Simpsons nel suo complesso, poiché sappiamo che lo spettacolo è ancora abbastanza popolare da giustificare la trasformazione in un film, poiché The Simpsons Movie 2 è stato recentemente confermato per l'estate del 2027.