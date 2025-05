Al momento del lancio, non sarai in grado di vendere le unità di Switch 2 scalpate sui marketplace più popolari

HQ

Abbiamo già riferito più volte di come Nintendo volesse rendere più difficile per i bagarini truffare le persone al lancio di Switch 2. L'arma principale sembra essere quella di avere effettivamente abbastanza console, ma si prevedono ancora alcune carenze e quindi hanno preso diverse altre misure.

Ora ne viene presentato un altro, ma per il momento solo in Giappone. Nintendo, in collaborazione con i marketplace (si pensi a eBay) Mercari, Rakuten Rakuma e Yahoo, ha reso vietata la vendita di Switch 2 per un periodo di tempo ancora non specificato. Questo rende molto più difficile per i bagarini raggiungere le loro console.

Teniamo le dita incrociate affinché Nintendo faccia qualcosa di simile qui in Europa, specialmente su eBay e Facebook Marketplace, ma anche con varianti locali come il francese Leboncoin, il tedesco Kleinanzeigen, il britannico Gumtree e lo scandinavo Blocket.