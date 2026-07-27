Al momento non ci sono piani per DLC, New Game+ o storie d'amore in Star Wars Zero Company

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Recentemente, lo sviluppatore di Star Wars Zero Company, Bit Reactor, ha organizzato una sessione di domande e risposte sul Discord del gioco, dando ai fan la possibilità di porre le domande più pertinenti in vista dell'uscita del gioco il mese prossimo. Molte domande sono state poste a Bit Reactor e, sebbene alcune risposte possano deludere i fan che volevano sentire la conferma di un altro Zero Company in arrivo dopo l'uscita iniziale, c'è ancora molto motivo di entusiasmo.

Bit Reactor ha raccolto tutte le risposte in un grande post su Steam. Lì, gli sviluppatori sono entrati nei dettagli delle funzionalità di personalizzazione del gioco, così come della sua narrazione cinematografica e del gameplay strategico ampio. Una partita della campagna principale dovrebbe durare circa 30-40 ore secondo Bit Reactor, e il gioco include anche fino a 20 Operativi da personalizzare e, si spera, mantenere vivi durante le nostre missioni nelle Guerre dei Cloni.

D'altra parte, alcune cose che sono state confermate non essere nella lista delle priorità di Bit Reactor in questo momento. Scusate gente, non possiamo avere una storia d'amore con la Twi'lek Runa Blask, né con nessun altro della nostra squadra, a dire il vero. Esiste un sistema Bonds, ma non ci permette di scegliere un partner in senso romantico. Inoltre, non ci sarà alcun supporto ufficiale per le modding, né New Game+ al lancio. Queste funzionalità, come i DLC, potrebbero arrivare più avanti, ma comprensibilmente Bit Reactor al momento si sta concentrando sul preparare il gioco per il lancio.

Star Wars Zero Company arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 27 agosto.