Al Pacino esegue esorcismi in The Ritual il mese prossimo

Sono stati un paio d'anni fantastici per i fan dei film horror e la tendenza sembra destinata a continuare. Uno dei più interessanti in arrivo è The Ritual (da non confondere con l'omonimo film horror del 2017 su Netflix), che si dice sia basato sulla "storia vera che ha ispirato L'esorcista".

E con questo, si potrebbe intuire che il tema è l'escorcismo in cui due preti, interpretati da Al Pacino (The Godfather, Scarface ) e Dan Stevens (Downton Abbey ), hanno ciascuno i propri problemi e ora devono lavorare insieme per salvare una giovane ragazza posseduta.

Il comunicato stampa afferma che si tratterà di "un ritratto autentico di Emma Schmidt, una donna americana la cui possessione demoniaca è culminata in strazianti esorcismi. Il suo caso rimane l'esorcismo più accuratamente documentato nella storia americana".

Se ti sembra interessante, pensiamo che dovresti dare un'occhiata al nuovo trailer qui sotto e The Ritual sarà presentato in anteprima il 6 giugno.