Al Pacino rivela che gli è stata offerta "una fortuna" per interpretare Han Solo

Avremmo potuto vedere una galassia molto diversa lontana, lontana, come il mascalzone Han Solo avrebbe potuto essere interpretato da un certo Al Pacino. Ai tempi in cui George Lucas stava riunendo il cast per Una nuova speranza, voleva che la star de Il Padrino e di Heat facesse la sua apparizione come pilota del Millennium Falcon.

Come racconta Pacino nel suo libro di memorie Sonny Boy, e come ha raccontato a Entertainment Weekly, gli è stata offerta "una fortuna" per essere in Star Wars. Ma alla fine ha rifiutato il ruolo. "Ho detto: 'Penso di essere dell'umore giusto per fare di Harrison Ford una carriera'". Pacino lo prese in giro.

"Stavo facendo uno spettacolo a Broadway all'epoca, e mi hanno dato questa sceneggiatura, e ho pensato, non capisco", ha detto, spiegando i suoi pensieri sul motivo per cui ha rifiutato Star Wars. "[Ho pensato], anch'io devo essere fuori dallo spazio. Ma ho guardato questa cosa e l'ho inviata a Charlie Loughton, il mio amico e mentore, in realtà. Ho detto: 'Cosa ne pensi di questo?' Era piuttosto saggio e disse: 'Non capisco, Al. Non lo so. Non capisco'. Ho detto: 'Beh, non lo so nemmeno io; Cosa faremo? Mi hanno offerto una fortuna, ma non lo so. No, non posso suonare qualcosa se non parlo la lingua". "

Sembra che alla fine tutto si sia risolto per il meglio. Mentre Harrison Ford preferirebbe rimuovere il suo rene con un cucchiaio arrugginito piuttosto che parlare di Star Wars in questi giorni, si è adattato perfettamente al ruolo di Han Solo.

