Al vertice del G7 Stati Uniti e Regno Unito firmano un accordo tariffario

Le ultime notizie sugli Stati Uniti e il Regno Unito . Durante il vertice del G7 in corso, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno finalizzato un accordo commerciale che allenta le tariffe sulle esportazioni britanniche critiche come parti e veicoli aerospaziali.



"L'entrata in vigore degli accordi commerciali può richiedere diversi mesi, ma stiamo consegnando la prima serie di accordi nel giro di poche settimane. E non ci fermeremo qui", ha detto il segretario al commercio del Regno Unito Jonathan Reynolds in una dichiarazione.

L'accordo rappresenta un progresso nelle relazioni commerciali transatlantiche, anche se persistono disaccordi sui dazi su acciaio e alluminio. Entrambe le parti hanno sottolineato il loro impegno a risolvere rapidamente le questioni in sospeso. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.