Al via la produzione del remake di Silent Hill 1 di Bloober Team

Cronos: The New Dawn è nei libri e sappiamo che Bloober Team sta collaborando con Konami ancora una volta, questa volta per rifare il primo gioco di Silent Hill, quindi stando così le cose, qual è lo stato di quel progetto previsto.

Nell'ambito di una recente telefonata riportata da Polish Stockwatch, a Bloober Team è stato chiesto quale sia la sua futura roadmap di sviluppo, a cui ha poi fornito un aggiornamento su Silent Hill e cos'altro ha in pentola.

Il "management" esprime (dopo la traduzione): "Abbiamo due team di produzione first-party, uno dei quali sta lavorando a Silent Hill 1 e l'altro ha iniziato a lavorare su un secondo progetto. Il team di seconde parti sta attualmente lavorando su cinque progetti".

Questo "secondo progetto" non annunciato, è forse qualcos'altro con Konami ? La risposta a questa domanda sembra essere un sonoro no, poiché il management di Bloober spiega anche di aver firmato un accordo solo con Konami per "un progetto", che sarebbe Silent Hill. Tuttavia, potrebbe esserci un mondo in cui Konami e Bloober Team si avvicinano, fondendosi come i mostri in Cronos: The New Dawn...

Ciò è stato confermato dal management quando gli è stato chiesto se ci sono "seri interessi" nell'avvicinare le due società, a cui hanno risposto: "Ci sono".