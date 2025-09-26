Inizia oggi la Ryder Cup: questi sono i 12 migliori golfisti degli Stati Uniti e i migliori 12 d'Europa

HQ

La Ryder Cup inizia oggi. Durante il fine settimana, al Bethpage Black di New York si svolgerà una delle competizioni di golf più prestigiose al mondo, e il Team Europe cercherà di difendere il titolo vinto nel 2023. Non sarà però facile, perché il pubblico locale di solito avvantaggia la squadra di casa, e ultimamente più che mai: le ultime cinque edizioni della Ryder Cup (che si tiene ogni due anni, alternandosi tra Stati Uniti ed Europa) sono state vinte dalla squadra di casa.

C'è, tuttavia, una tendenza crescente: Team Europe sta migliorando. Nelle ultime 14 edizioni, il Team Europe ne ha vinte 10, cambiando la tendenza (nella storia globale della Coppa, il Team USA ha vinto 27 titoli e il Team Europe 15).

Si dice che la folla a New York sia particolarmente rumorosa, secondo EFE, anche se l'inglese Luke Donald, capitano del Team Europe, ha suggerito che i fan locali potrebbero rivoltarsi contro i propri golfisti se non si esibiscono ai massimi livelli, dopo la polemica sui pagamenti (per la prima volta, i golfisti statunitensi guadagneranno $ 200.000 come stipendio, in una competizione che tradizionalmente non prevedeva premi in denaro, o solo denaro di beneficenza).

I golfisti si schierano per il Team Europe e il Team World alla Ryder Cup 2025

Ognuna delle due squadre ha 12 golfisti, più un capitano che decide i gruppi e l'ordine di gioco. Di solito sono alcuni dei migliori giocatori classificati al mondo, anche se questa competizione non influisce sulle classifiche individuali.

Il Team Europa



Capitano: Luke Donald



Rory McIlroy



Jon Rahm



Tommy Fleetwood



Ludvig Åberg,



Viktor Hovland



Tyrrell Hatton



Matt Fitzpatrick



Robert MacIntyre



Justin Rose



Shane Lowry



Harris Inglese



Sepp Strake



Rasmus Højgaard



Squadra USA



Capitano: Keegan Bradley



Scottie Scheffler



Bryson DeChambeau



Xander Schauffele



Patrick Cantlay



Justin Thomas



Russell Henley



Cameron Giovane



Ben Griffin



Colin Morikawa



JJ Spaun



Sam Burns



Come funziona la Ryder Cup

Le 28 partite di golf si giocheranno tra venerdì e domenica, tra il Team USA e il Team Europe. I primi due giorni si giocano in coppia, con quattro partite giornaliere in formato fourball e quattro in foursome.

Domenica ci sono dodici partite testa a testa in match play. Competono buca per buca e il vincitore di ciascuna di esse riceve un punto, invece di sommare i colpi totali effettuati in un round (stroke play), il formato usuale nelle competizioni di golf.

La prima squadra che guadagna 14,5 punti vince la Ryder Cup. Quel mezzo punto è dovuto al fatto che, in caso di parità, il vincitore dell'edizione precedente, in questo caso l'Europa, mantiene il titolo.