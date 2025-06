Alan Ritchson anticipa il ritorno della "migliore stagione di sempre" con il ritorno di Reacher La stagione 4 è in arrivo e sta confezionando Gone Tomorrow come materiale di partenza esplosivo.

HQ Dopo la conclusione della terza stagione di Reacher – che era basata sul romanzo Persuader – le cose sono state stranamente tranquille intorno all'eroe muscoloso e al suo futuro. Che ci sarebbero state altre stagioni non è mai stato davvero in dubbio, però. Reacher ha, dopotutto, infranto tutti i tipi di record su Prime e rimane uno degli spettacoli più popolari della piattaforma. Il che non è poi così sorprendente. A chi non piacciono un po' di muscoli e un'azione insensata? Reacher offre questo a palate - e anche di più. Ma ora, dopo un lungo silenzio, è stato finalmente confermato che la prossima stagione sarà basata su Gone Tomorrow. A rivelarlo è lo stesso Ritchson su Instagram. La produzione inizierà quest'estate e Ritchson ha già anticipato che potrebbe essere "la migliore di sempre". Ha anche aggiunto che la formazione è già a buon punto. Non vedi l'ora che arrivi la prossima stagione di Reacher ?