Alan Ritchson e Kevin James formano un duo improbabile in Playdate

Un giorno, il papà abituale Kevin James sta cercando di lanciare un pallone da calcio con suo figlio, quando vede un vero e proprio beefcake di un uomo che si lega anche a suo figlio dall'altra parte del parco. Quella che sembra un'amicizia incredibilmente veloce si trasforma presto in inseguimenti in auto ed esplosioni in Playdate.

Si scopre che il nuovo amico paterno di James, Alan Ritchson, non è in realtà il normale padre di periferia che finge di essere, e porta James con sé in una cospirazione mortale mentre cercano di proteggere i loro figli e se stessi. Isla Fisher, Alan Tudyk, Sarah Chalke e Stephen Root completano il resto di questo cast in una line-up piuttosto costellata di stelle.

Sebbene il trailer non mostrasse molto al di fuori della configurazione originale e del caos che ne è seguito, possiamo immaginare che un po' di legame macho e un'improbabile commedia di abbinamento si trovino in Playdate, e arriva su Prime Video il 12 novembre, quindi tieni d'occhio se suona come il tuo tipo di film.