Alan Ritchson e Owen Wilson fanno squadra per un film di consegna ricco d'azione, Runner

Il CinemaCon è in corso, che senza dubbio è una forza trainante chiave per la vasta gamma di notizie e aggiornamenti cinematografici che hanno già definito questa settimana. Sebbene al momento si sia parlato molto di Sony in questo momento, alcune aziende più piccole hanno anche avuto informazioni da condividere sui loro progetti futuri.

Un esempio viene dal distributore Angel, che ha presentato un primo sguardo al film noto come Runner. Questo è un film d'azione che segue un autista e un corriere mentre corrono per consegnare un organo trapiantabile a una bambina che rischia una morte imminente. Tuttavia, tutto viene scatenato quando dei teppisti locali decidono di rubare l'organo e venderlo sul mercato nero, dando vita a una serie d'azione in tempo reale tesa e caotica.

Con Alan Ritchson nel ruolo principale e al fianco di Owen Wilson, Runner è diretto da Scott Waugh e debutterà nelle sale l'11 settembre. Tenendo questo a mente, potete vedere qui sotto il trailer e la sinossi del film.

"Un ex soldato viene catapultato in una brutale corsa contro il tempo quando una somministrazione medica critica lo rende bersaglio di un cartello spietato. Con il tradimento che si avvicina da ogni lato, deve sopravvivere all'inseguimento e consegnare il suo carico prima che un bambino innocente finisca il tempo."