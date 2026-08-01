Alan Ritchson non pensa che sarà il Batman dell'Universo DC, ma sta parlando di interpretare un personaggio diverso

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Alan Ritchson non è estraneo al mondo dei fumetti, dato che per anni ha recitato nella serie Titans nel ruolo di Hank "Hawk" Hall. Ma da tempo ha ambizione di portare la cosa al livello successivo, forse indossando il cappuccio e diventando Batman, cosa che molti fan desiderano vederlo.

Ma probabilmente ciò non si realizzerà, poiché parlando recentemente al San Diego Comic-Con, Ritchson ha finalmente chiarito la verità riguardo a Batman e al suo rapporto con DC Studios nel suo complesso.

Secondo Cinemablend, Ritchson ha dichiarato: "Sento di dover affrontare questo problema, perché viene fuori continuamente. Non voglio mai far pensare a qualcuno che forse... Ho avuto molte conversazioni con DC su cosa fare, perché vorremmo lavorare insieme. Mai dire mai; forse Batman è nel futuro, ma io non credo, perché stiamo parlando di un altro personaggio."

Non è chiaro quale sia questo altro personaggio, ma se consideriamo l'Universo DC al momento, è abbastanza chiaro che James Gunn è tanto concentrato su personaggi meno noti quanto sui titani già affermati, quindi forse sarebbe qualcosa di un po' sorprendente se questa relazione arrivasse a una fase successiva.