Alan Ritchson non vuole entrare a far parte dell'Universo DC come un bravo ragazzo

HQ

Ci sono stati molti fan che hanno lanciato il nome di Alan Ritchson sul ring per diventare il Batman diDC Universe, qualcosa che la star di Reacher sembra piuttosto interessata ad affrontare. Ma dato che DC Studios sta chiaramente cercando di calpestare il proprio terreno con questo universo in crescita, è improbabile che Ritchson diventi il principale protettore di Gotham, anche se è in trattative per unirsi al DCU.

Parlando con Screen Rant di recente, Ritchson ha rivelato di aver parlato con DC Studios di unirsi al DCU, ma che vuole far parte dell'universo come un personaggio un po' meno perfetto e onorevole.

"Questa è la conversazione che ho avuto con loro è tipo, 'Voglio interpretare qualcuno un po' più disordinato'. E ho detto loro, ho detto, se ho intenzione di farlo, ho descritto loro il tipo di personalità che vorrei interpretare e cosa significherebbe per il loro mondo, e penso che sia qualcosa che tutti vogliono vedere in questo momento laggiù. Quindi sì, voglio interpretare qualcuno un po' più sporco del tipico protagonista pulito".

Il DCU è già ricco e disseminato di personaggi che si adattano a questo conto, grazie all'approccio più unico di James Gunn al più ampio roster di personaggi DC. Peacemaker è una parte fondamentale del mondo e grazie a Creature Commandos, Superman e persino Suicide Squad, ci sono un sacco di stranezze in questo universo, quindi vedere Ritchson espandere quella line-up non sarebbe esattamente insolito.

Chi ti piacerebbe vedere giocare Ritchson nel DCU?