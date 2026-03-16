Alan Ritchson si riferisce al gioco di Metal Gear Snake come "il sogno"

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Alan Ritchson è forse più conosciuto per aver recitato in Reacher e più recentemente in War Machine, ma ultimamente l'attore si è anche mostrato piuttosto vocale nel riassumere ruoli più orientati alla cultura pop.

Da molto tempo, alcuni fan sono interessati a vedere Ritchson provare a confrontarsi con Bruce Wayne/Batman per il reboot dell'Universo DC, qualcosa che l'attore sembra molto, molto desideroso di affrontare. Ma oltre a questo, un altro ruolo chiave che sembra appassionare Ritchson, qualora dovesse essere realizzato un adattamento, è diventare una versione live-action di Snake.

Sì, il leggendario personaggio di Metal Gear è chiaramente una persona di cui Ritchson è chiaramente appassionato, dato che in un recente post su Instagram, Ritchson ha condiviso una versione rimasterizzata del poster di War Machine che ritrae il suo personaggio del film come Snake. Poi accompagnò l'immagine con i commenti "il sogno" e "prossimo, La Li Lu Le Lo?"

Per chi non lo sapesse, La Li Lu Le Lo è una frase in codice usata nella serie Metal Gear, quindi si deve presumere che Ritchson che la usa qui mostri almeno un certo interesse per la più ampia collezione di videogiochi Konami.

Se dovesse essere realizzato un film/serie di Metal Gear, pensi che Ritchson si adatterebbe al ruolo di Snake o preferiresti un altro attore per il ruolo?