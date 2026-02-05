Alan Ritchson viene braccato da un robot inarrestabile in War Machine di Netflix

Alan Ritchson ha combattuto parecchie battaglie sia sul grande che sul piccolo schermo, ma forse non è mai stato così impareggiabile come nel prossimo film d'azione di Netflix.

Conosciuto come War Machine, questo film ha una trama e una premessa molto semplici. Seguiamo un Ranger dell'esercito degli Stati Uniti che, durante la selezione finale per la divisione militare, si trova di fronte a una minaccia senza pari. Come parte di un incarico di addestramento di routine, lui e la sua squadra incontrano un robot letale e molto tecnologico che inizia a cacciarli come prede facili. Questo degenera in una trama in cui l'obiettivo non è solo la sopravvivenza, ma anche l'avvertimento del resto del mondo su ciò che sta per accadere.

La sinossi esatta della trama spiega: "Durante la fase finale della selezione dei Ranger dell'esercito degli Stati Uniti, l'esercitazione di addestramento di una squadra d'élite si trasforma in una lotta per la sopravvivenza contro una minaccia inimmaginabile."

Per quanto riguarda la data di anteprima di War Machine, il film arriverà su Netflix il 6 marzo, e potete vedere il trailer qui sotto.