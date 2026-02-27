Alan Wake Remastered finalmente ha il supporto HDR su PC

HQ

Il lavoro di Remedy per continuare a migliorare Alan Wake Remastered prosegue, con l'arrivo di una nuova patch per il gioco che ha aggiunto alcune funzionalità interessanti e richieste.

La maggior parte di questa nuova patch arrivata per la versione PC del gioco è legata alla correzione di bug e al miglioramento delle prestazioni, ma ci sono anche alcuni aspetti aggiuntivi da mettere in rischio, tra cui l'arrivo del supporto HDR per il gioco, che dovrebbe rendere il titolo ancora più bello.

Poiché Remedy si concentra sulla grafica, ha incluso anche una serie di altri miglioramenti visivi, tra cui una nuova opzione di telecamera progettata per rendere il gioco "un po' più moderno", oltre a uno sblocco del frame rate che ora raggiunge i 240 fps, DLSS migliorato, scaling FOV migliorato, correzioni alla modalità Ultrawide e altro ancora.

Puoi vedere le note complete della patch del gioco qui sotto.

Gameplay:



Aggiunto un comando per saltare l'introduzione. (Un saluto a ogni speedrunner e a chiunque sia alla sua 67ª run del gioco voglia solo entrare nel gameplay più velocemente.)



La telecamera sprint non si attiva più quando si preme il tasto shift quando Alan è vicino a un muro o è esausto. Questo a volte poteva far sì che Alan non riuscisse a muoversi.



La telecamera si comporta come dovrebbe quando Alan è sopra un oggetto in movimento.



Quando si carica da un checkpoint, la telecamera si resetta correttamente sul lato sinistro/destro.



La vegetazione si muove come ci si aspetta quando c'è vento o quando Alan si scontra con alcuni alberi o cespugli. Anche sopra i 30 FPS.



Cambiare arma richiede ormai un tempo regolare, e non più del necessario.



Aspetti visivi:



Aggiunto HDR.



Aggiunta una nuova modalità opzionale in stile fotocamera. Puoi usarlo se vuoi che il gioco abbia un aspetto un po' più moderno. Se preferisci mantenere un aspetto il più possibile simile all'originale, non toccare questo.



Ho sbloccato il framerate da 200 FPS a 240 FPS.



DLSS migliorato e trasparenza dell'erba corretta. L'erba ora è più piacevole da vedere.



Ho aggiornato l'SDR a 10 bit - prima era a 8 bit. Questo riduce le bande di colore visibili.



Scalatura MIGLIORATA del FOV. (I conti erano sbagliati. Ops.)



Ha migliorato il modo in cui funziona il lens flare. Ora sfuma dentro e fuori molto più fluidamente.



Migliorato il percorso di rendering DX12 - questo riduce il rischio di crash e glitch.



Sono stati corretti errori di rendering poligonali e problemi di buffer di profondità visibile. Questo ha ridotto notevolmente la quantità di glitch visivi.



I video che potevi riprodurre sulle TV in-game venivano influenzati dalle impostazioni di luminosità del display. Non più - l'ho sistemato!



Ho sistemato il flare dell'effetto di bruciatura dello scudo oscuro dei nemici. Ora sembra come dovrebbe essere.



In Ultrawide, ho sistemato l'effetto di distorsione visiva dei nemici che sembrava più debole così da mostrarlo correttamente.



In Ultrawide, le cutscene fisse includevano sia la pillarbox che la letterbox. Ora puoi goderti le cutscene in native 21:9!



In Ultrawide e 4:3, campo visivo fisso e riflessi dell'obiettivo che non si scalano correttamente.



Ho corretto la consapevolezza DPI dove dovevi impostare il display al 100% di scaling per non ritagliare l'immagine. Non serve più farlo.



UI: