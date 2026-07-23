Alanah Pearce: "Sony sapeva che tutti si sarebbero arrabbiati" quando hanno eliminato i giochi fisici

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È difficile capire cosa si aspettasse Sony quando ha deciso di chiudere le vendite di giochi fisici a partire da gennaio 2028. Ancora oggi, diverse settimane dopo, il dibattito continua a infuriare; I loro canali social hanno quasi smesso di pubblicare, e ogni volta che caricano trailer, vengono subito sommersi dai commenti di giocatori arrabbiati.

Ma un ex dipendente dello studio di Santa Monica (gli sviluppatori di God of War) e veterana del gaming, Alanah Pearce, crede che Sony fosse davvero preparata a questa stessa reazione negativa. Pearce ha lavorato per un paio d'anni al recentemente annunciato God of War: Laufey e, ovviamente, ha ancora buoni contatti con Sony. Ora spiega che, prima dell'annuncio, l'azienda ha emesso le linee guida social più severe mai aperte mai avute dalla divisione PlayStation:

"Sony sapeva già che tutti si sarebbero arrabbiati. Lo sapevano. Persone che lavorano negli studi first-party PlayStation mi hanno detto che Sony aveva le linee guida social più severe per questo prodotto in particolare che abbiano mai visto pubblicare."

Pearce continua spiegando come Sony gestisce tipicamente le linee guida, sottolineando che deve ancora seguirne alcune anche se ha lasciato Sony un anno e mezzo fa:

"Sony dice regolarmente ai dipendenti cosa possono o non possono dire su certe cose. Ero soggetto a molte linee guida quando lavoravo su God of War: Laufey. Lo sono ancora, e mi hanno inviato delle linee guida su cosa potevo dire il giorno in cui la partita è stata annunciata."

Nel caso dei giochi fisici, però, le regole hanno raggiunto un livello completamente nuovo, e Pearce ritiene che la conseguente reazione non abbia sorpreso Sony, ma sia semplicemente vista come un prezzo che sono disposti a pagare:

"In questo caso, è apparentemente la più severa che i dipendenti con cui ho parlato abbiano mai visto riguardo alle comunicazioni pubbliche. L'avrebbero fatto solo se avessero saputo che sarebbe stato un enorme problema di pubbliche relazioni. Non li sorprende."

Il dibattito è tutt'altro che concluso, ma tutti i segnali indicano che la parola finale è stata pronunciata sulla questione, e che d'ora in poi i giocatori Sony saranno quelli con la minore capacità tra tutte le principali piattaforme di portare i loro giochi in futuro e, purtroppo, saranno quindi anche il maggior rischio di perdere ciò che hanno acquistato.