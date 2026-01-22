Albanese si scusa mentre l'Australia piange le vittime della sparatoria a Bondi Beach

HQ

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha detto giovedì di essere "profondamente dispiacito" per non essere riuscito a prevenire la sparatoria di massa di Bondi Beach, mentre il paese si è unito per piangere le 15 persone uccise nell'attacco. Le bandiere sventolarono a mezz'asta in tutto il paese durante una giornata nazionale di lutto, culminata in un servizio commemorativo all'Opera House di Sydney.

Parlando direttamente alle famiglie delle vittime, Albanese ha offerto delle scuse profondamente personali. "Siete venuti a celebrare una festa di luce e libertà e siete andati via con la violenza dell'odio", ha detto, riferendosi alla celebrazione di Hanukkah presa di mira nell'attacco del 14 dicembre. "Mi dispiace profondamente che non siamo riusciti a proteggere i vostri cari da questo male," aggiunse, suscitando un applauso prolungato dal pubblico.

La polizia afferma che un padre e un figlio hanno compiuto la sparatoria, il peggior massacro australiano da decenni, e che i due sono stati ispirati dallo Stato Islamico. Il governo ha descritto l'attacco come un atto di terrorismo diretto contro gli ebrei australiani, sconvolgendo una nazione poco abituata alla violenza armata su larga scala.

Il memoriale è stato caratterizzato da accensione di candele, preghiere ebraiche e tributi video, insieme a discorsi dei legislatori. Un minuto di silenzio fu osservato in tutto il paese, anche in televisione nazionale, in eventi sportivi come l'Australian Open e in luoghi di riferimento illuminati in città da Melbourne a Perth.

L'attacco ha riacceso il dibattito sull'antisemitismo e il controllo delle armi in Australia. I critici affermano che il governo non ha agito in modo abbastanza deciso prima della sparatoria, mentre l'amministrazione Albanese insiste che da allora è intervenuta rapidamente, inasprindo i controlli sui precedenti per le licenze d'arma e avanzando leggi per facilitare la persecuzione dei reati di discorso d'odio.