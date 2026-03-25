Albion Online lancia su Xbox esattamente tra un mese

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Anche se il nome potrebbe farti pensare che Albion Online abbia qualche tipo di connessione con l'universo di Fable o con il nuovo titolo di Peter Molyneux, Masters of Albion, nessuno dei due è collegato in alcun modo. Invece, è un RPG online free-to-play uscito per PC nel 2017 e, come abbiamo riportato a gennaio, finalmente arriverà anche sulle console... per essere più precisi, a Xbox.

Gli sviluppatori hanno ora annunciato via Instagram di aver finalmente fissato una data, e sembra che non dovremo aspettare molto per l'uscita, dato che sarà già il 21 aprile. In un comunicato stampa, Sandbox Interactive afferma che i giocatori Xbox possono aspettarsi l'esperienza completa senza compromessi, oltre al crossplay completo:

"Albion Online su Xbox porterà l'esperienza completa vissuta da innumerevoli giocatori sulla tua console. Ogni server sarà giocabile, ogni arma potrà essere impugnata e ogni funzione potrà essere padroneggiata. Gli account e i personaggi esistenti Albion Online possono giocare senza problemi su Xbox senza perdere alcun progresso. Che sia sul divano, al PC o al telefono, puoi passare da una piattaforma all'altra senza perdere un colpo."

Hanno anche un "video live-action - con un coraggioso cavaliere in un pericoloso viaggio verso le Profondità, una spada forgiata con l'acciaio più duro e un pollo" per celebrare questo annuncio, che potete trovare qui sotto.