Albion Online porta il gioco di ruolo online su Xbox nel 2026

Nonostante il nome, Albion Online non ha nulla a che fare con il mondo di Fable, né ha alcun legame con il prossimo Masters of Albion di Peter Molyneux. Invece, è un gioco di ruolo online free-to-play uscito per PC nel 2017 e che è rimasto molto popolare grazie alla sua premessa unica, dove l'intero mondo è alimentato dagli stessi giocatori.

Questo include l'economia, interamente guidata dai giocatori, e tutto l'equipaggiamento creato dai giocatori. Quello che hai può anche andare perso nelle battaglie PvP, e c'è una comunità vivace con varie gilde, commerci e molto altro. Ora, lo sviluppatore si sta preparando a fare un grande passo avanti, dato che Albion Online sta per diventare un titolo multi-formato.

Pure Xbox riporta che arriverà su Xbox Series S/X completo di una nuova interfaccia utente e crossplay. Non è ancora stata confermata una data, ma avverrà da qualche parte quest'anno. Qualcosa a cui aspettarsi con ansia, te lo promettiamo.

Puoi leggere di più sui piani in arrivo, inclusa la versione Xbox, sul sito ufficiale.