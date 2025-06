Alcaraz e Bublik sono stati incoronati campioni a Queen's Club e Halle prima di Wimbledon

HQ

Domenica di grandi finali nell'ultima settimana prima di Wimbledon. Nell'erba del Queen's Club, Carlos Alcaraz ha continuato a prolungare la sua migliore striscia di vittorie di sempre sconfiggendo Jiri Lehecka 7-5, 6-7(5), 6-2 a Londra. È il suo 21° trofeo a livello di tour, il quinto quest'anno, il secondo in assoluto al Queen's dopo il 2023. Con 500 punti in palio, prende un buon morso nella classifica ATP, approfittando dell'uscita di Jannik Sinner al secondo turno ad Halle, dove ha difeso il titolo.

E il carnefice di Sinner, il kazako Alexander Bublik, è diventato il campione all'Halle Open in Germania, sconfiggendo Daniil Medvedev in due set, 6-3, 7(7)-6(4). Quarto titolo per Bublik, secondo in assoluto a livello di 500, entrambi in Germania.

Il 27enne, che ha recentemente raggiunto il suo primo quarto di finale al Roland Garros, è a un livello eccezionale, e ha recentemente ottenuto vittorie contro tre top-10 (Draper, Sinner e Medvedev), dopo aver sofferto "mesi così difficili dall'ultimo Wimbledon probabilmente a questa estate", e raggiungerà il numero 30 del mondo lunedì dopo essere stato fuori dalla top 75 il mese scorso.