Alcaraz entra nella sua "era dei samurai" e incontra i fan giapponesi a Tokyo

Carlos Alcaraz è arrivato a Tokyo, dove giocherà per la prima volta al Japan Open. La sua partita d'esordio sarà giovedì 24 settembre (orario da definire) contro il giocatore argentino Sebastián Baéz. Altri giocatori di alto rango includono Taylor Fritz, Holger Rune, Casper Ruud e il finalista dell'anno scorso Ugo Humbert (che ha perso contro Arthur Fils).

Alcaraz è stato visto firmare autografi e trascorrere del tempo libero con la sua squadra, visitare il Samurai Ninja Museum di Tokyo, dove ha avuto modo di praticare il suo swing... della katana.

Se sconfigge Báez, potrebbe affrontare Alejandro Tabiloor o Zizou Bergs al secondo turno; Frances Tiafoe, Brandon Nakashima o Jordan Thompson nei quarti di finale; Casper Ruud, Denis Shapovalov, Damir Dzumhur, Jaume Munar o Matteo Berrettini in semifinale. I suoi avversari più probabili in una finale di martedì 30 settembre sarebbero Taylor Fritz, Holger Rune, Thomas Machac o Ugo Humbert.

Allo stesso tempo, Jannik Sinner cercherà di raggiungere Alcaraz al China Open, dove lo spagnolo perderà 500 punti rispetto allo scorso anno (dove ha sconfitto Sinner).