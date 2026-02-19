Alcaraz IN, Sinner OUT in Qatar: guarda le semifinali questo venerdì

HQ

Sorpresa a Doha: Carlos Alcaraz raggiunge la semifinale del Qatar Open, ma Jannik Sinner perde contro Jakub Mensik, il ventenne ceco, vincitore del Miami Open lo scorso anno, dove ha battuto Novak Djokovic, ottenendo un'altra vittoria nella top ten, la più grande della sua carriera, contro un numero 2 al mondo.

Mensik ha battuto Sinner 7-6(3), 2-6, 6-3 e affronterà domani Arthur Fils, che in precedenza aveva sconfitto Jiri Lehecka nei quarti di finale.

Carlos Alcaraz soffre ma si riprende entrando in semifinale

Alcune ore prima, Alcaraz aveva subito esattamente lo stesso risultato nel primo set, perdendo il tiebreak 7-3 contro Karen Khachanov. Tuttavia, nonostante i tiri molto ispirati del giocatore russo, Alcaraz è migliorato, ha vinto 6-7(1), 6-4, 6-3, e ha esteso il suo record di 6-0 a Khachanov negli scontri diretti, continuando inoltre a rimanere imbattuto nel 2026 dopo dieci partite.

Alcaraz affronterà venerdì il campione in carica del torneo ATP 500, Andrey Rublev, che ha battuto Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6(2).

Semifinali Qatar Open 2026 venerdì 20 febbraio:



Carlos Alcaraz vs. Andrey Rublev: 17:30 CET, 16:30 GMT



Arthur Fils vs. Jakub Mensik: 18:40 CET, 17:40 GMT

