Alcaraz, Rublev o Sinner, nei quarti di finale del Qatar: calendario giovedì 19 febbraio

Il Qatar ExxonMobil Open 2026 raggiunge i quarti di finale a Doha, dopo le partite del mercoledì in cui il vincitore dell'anno scorso Andrey Rublev ha sconfitto Fábián Marozsán, la quarta testa di serie Daniil Medvedev è stata eliminata da Stefanos Tsitsipas, e Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno continuato perdendo un set, sconfiggendo Valentin Voyer e Alexei Popyrin.

I quarti di finale continueranno oggi, tutti in campo centrale, il che significa che i tempi saranno stimati. Questo è il calendario delle partite di giovedì 19 febbraio:

Quarti di finale del Qatar Open



Stefanos Tsitsipas vs. Andrey Rublev: 13:00 CET, 12:00 GMT



Jiri Lehecka vs. Arthur Fils: 14:10 CET, 13:10 GMT



Carlos Alcaraz vs. Karen Khachanov: 17:30 CET, 16:30 GMT



Jakub Mensik vs. Jannik Sinner: 18:40 CET, 17:40 GMT



Le semifinali del Qatar Open si giocheranno venerdì e la finale sabato, ma il tempo non è ancora stato deciso. Stai seguendo il Qatar ExxonMobil Open 2026?