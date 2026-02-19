Sport
Alcaraz, Rublev o Sinner, nei quarti di finale del Qatar: calendario giovedì 19 febbraio
Quarti di finale al Qatar Open di Doha.
HQ
Il Qatar ExxonMobil Open 2026 raggiunge i quarti di finale a Doha, dopo le partite del mercoledì in cui il vincitore dell'anno scorso Andrey Rublev ha sconfitto Fábián Marozsán, la quarta testa di serie Daniil Medvedev è stata eliminata da Stefanos Tsitsipas, e Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno continuato perdendo un set, sconfiggendo Valentin Voyer e Alexei Popyrin.
I quarti di finale continueranno oggi, tutti in campo centrale, il che significa che i tempi saranno stimati. Questo è il calendario delle partite di giovedì 19 febbraio:
Quarti di finale del Qatar Open
- Stefanos Tsitsipas vs. Andrey Rublev: 13:00 CET, 12:00 GMT
- Jiri Lehecka vs. Arthur Fils: 14:10 CET, 13:10 GMT
- Carlos Alcaraz vs. Karen Khachanov: 17:30 CET, 16:30 GMT
- Jakub Mensik vs. Jannik Sinner: 18:40 CET, 17:40 GMT
Le semifinali del Qatar Open si giocheranno venerdì e la finale sabato, ma il tempo non è ancora stato deciso. Stai seguendo il Qatar ExxonMobil Open 2026?