Alcaraz sul dibattito sulle ATP Finals o sulla Coppa Davis: "Perché non entrambi? Perché sceglierne uno se posso competere per entrambi?"

Carlos Alcaraz ha iniziato la sua corsa alle ATP Finals con una vittoria contro Alex de Miñaur, in due set (che potrebbero essere importanti quando si tratta di vedere chi si qualificherà dalla fase a gironi) 7-6(5), 6-2, e ha spezzato la maledizione: Alcaraz non aveva mai vinto il suo match d'esordio di questa competizione, perdendo contro Zverev nel 2023 e contro Ruud nel 2024. Ha raggiunto la semifinale nel 2023 ma ha perso contro Djokovic ed è stato eliminato nella fase a gironi nel 2024.

Alcaraz di solito non eccelle sui campi in cemento indoor, e spesso arriva a questo fine di stagione più esausto del solito. Ma pensa di essere migliorato sotto questo aspetto quest'anno, nonostante la sua scioccante sconfitta contro Cameron Norrie al suo debutto al Masters di Parigi: "È un processo. Si tratta di capire di cosa ho bisogno, soprattutto fuori dal campo, per rimanere motivato fino alla fine ed essere consapevole che la stagione è molto lunga. Alla fine dell'anno sei stanco, ma in questa stagione ho avuto più tempo tra un torneo e l'altro, più tempo a casa, e questo è stato fantastico per prepararmi fisicamente e mentalmente", ha detto a El País.

Dopo aver saltato il Masters di Shanghai e la maggior parte di Parigi, Alcaraz supererà presto il suo record di più partite in una stagione (77 nel 2023) con le ATP Finals e la Coppa Davis. Quando gli è stato chiesto se poteva giocare un solo torneo, ha risposto: "Perché non entrambi? Perché sceglierne uno se posso competere per entrambi? Avrò molti anni per giocare in entrambi i tornei e spero di rappresentare la Spagna per molto tempo, ma quest'anno cercherò di competere per entrambi", ha detto al giornale spagnolo.

Carlos Alcaraz sollevato dal fatto che Musetti abbia sostituito Djokovic alle ATP Finals

La scorsa settimana, Jannik Sinner ha spiegato la sua decisione di saltare la Coppa Davis, che è stata controversa in Italia. Lorenzo Musetti, che si è qualificato per le ATP Finals dopo il ritiro di Djokovic, rappresenterà l'Italia in Coppa Davis. Alexzander Zverev, anche lui alle ATP Finals, sarà anche nella squadra tedesca per la competizione nazionale.

Sempre nell'intervista a El País, Alcaraz ha ammesso di essere sollevato dal fatto che Djokovic si sia ritirato dalla competizione. "Non mentirò, preferisco Lorenzo a lui. Ha l'esperienza che ha... E nel 2023 mi ha ucciso qui". Djokovic ha concluso la sua stagione dopo aver vinto Musetti nella finale del torneo di Atene, dove vive.