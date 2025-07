Alcaraz vs. Sinner: come si presenta la rincorsa al numero 1 del mondo per Alcaraz agli US Open Carlos Alcaraz non riesce a raggiungere Sinner nemmeno dopo gli US Open, ma potrebbe colmare il divario nella classifica ATP.

HQ La vittoria di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz a Wimbledon 2025, conquistando il Grande Slam che lo spagnolo difendeva nei due anni precedenti, ha fatto salire alle stelle Sinner nella classifica ATP a 12.030 punti, seguito da Alcaraz, secondo con 8.600 punti. 3.430 punti di differenza sembrano tanti, e certamente Sinner sarà in grado di prolungare il suo periodo come numero 1 del mondo per un po', con 58 settimane consecutive e oltre. Tuttavia, le cose potrebbero sembrare diverse tra un paio di mesi, durante la stagione sul cemento che precede e include gli US Open, che si svolgeranno dal 24 agosto al 7 settembre 2025. La scorsa estate, la sconfitta contro Novak Djokovic a Parigi 2024 ha lasciato uno dei peggiori periodi di Alcaraz (che includeva la sua prima racchetta rotta per la frustrazione di aver perso al primo turno di Cincinnati contro Monfils). Tre importanti tornei si svolgeranno quest'estate: due Masters 1.000, Canadian Open dal 26 luglio al 7 agosto; Cincinnati Open dal 5 al 18 agosto, e poi gli US Open da 2.000 punti tra il 24 agosto e il 7 settembre. L'anno scorso, Sinner ha dominato con le vittorie a Cincinnati e agli US Open, e nonostante l'uscita ai quarti di finale dal Canada da parte dell'italiano, ha vinto 3.2000 punti in totale... che dovrà difendere quest'anno. Invece, Alcaraz difenderà solo 60 punti (10 dalla sua uscita al primo turno da Cincinnati, 50 per la sua uscita al secondo turno dagli US Open contro Botic van de Zandschulp). Ha molto da vincere e ha dimostrato di poter esibirsi sul cemento, vincendo il suo primo Grande Slam agli US Open 2022 e raggiungendo la finale nel 2023 a Cincinnati. Ciò significa che Alcaraz, pur non essendo in grado di raggiungere Sinner, potrebbe essere in grado di colmare il divario abbastanza da riconquistare il numero 1 del mondo alle ATP Finals di novembre, con 1.500 punti in palio. che Sinner difenderà anche. lev radin / Shutterstock