AlcheMice ha un "mix tra il combattimento di XCOM e la costruzione del mazzo di Slay the Spire"

Come parte del nostro tempo a BCN Game Fest quest'anno, abbiamo avuto il lusso di parlare con tutta una serie di sviluppatori diversi, uno dei quali è JC Montero da Red Mountain. L'argomento di questa intervista era il gioco indie di prossima uscita AlcheMice, che è un deckbuilder roguelike ambientato in un mondo abitato da creature che usano la magia.

Durante la nostra conversazione, abbiamo chiesto informazioni sulla premessa alla base di AlcheMice, a cui Montero ha spiegato quanto segue.

"AlcheMice è un gioco sulla pratica dell'alchimia e pensiamo di avere un mix tra il combattimento di XCOM e la costruzione del mazzo di Slay the Spire. Quindi, dobbiamo dire che abbiamo un nuovo mix di generi. E il concetto principale è quello di esplorare l'alchimia per essere più potente ogni volta che inizi una corsa. Quindi, stai attraversando la città di Granada, ottenendo risultati alchemici e diventando più potente praticando l'alchimia e migliorando le tue carte.

AlcheMice è ambientato nella Granada del 16° secolo e si basa sull'uso dei tarocchi e dell'alchimia per combattere e infine sconfiggere una strega maledetta nota come Gusparda. Con questa idea in mente, potresti essere curioso di sapere quando AlcheMice arriverà? Anche noi lo eravamo e Montero ci hanno detto la tempistica e i piani di sviluppo in corso in quanto tali.

"Al momento, abbiamo una demo molto rifinita e impiegheremo quasi un anno per finire il gioco e ottenere il porting su tutte le piattaforme". Ha continuato: "Spero prima... forse Q4 2026".

Dai un'occhiata all'intervista completa con Montero qui sotto per saperne di più sulle diverse carte, su come si differenziano dagli altri titoli dello sviluppatore Hermetica e altro ancora.