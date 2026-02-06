Alcune skin per il Jetpack Cat di Overwatch saranno ispirate ai gatti degli sviluppatori

HQ

Una delle rivelazioni principali del recente Overwatch Spotlight è stata l'annuncio dell'eroe Jetpack Cat. È letterale quanto si possa immaginare, un personaggio felino che siede in un'unità aviotrasportata che può sfrecciare per il campo di battaglia, creare problemi e essere un fastidio. Con un'aggiunta così sorprendente in programma per Overwatch quando la Stagione 1 del 2026 arriverà la prossima settimana, abbiamo avuto l'opportunità di sederci con alcuni membri del team artistico di Blizzard per comprendere la logica dietro il design di Jetpack Cat.

Quando gli è stato chiesto come sia nata l'idea di Jetpack Cat, il concept artist principale dei personaggi Daryl Tan ha detto a Gamereactor: "Abbiamo già rilasciato concetti in natura, come un bozzo di essi prima. Credo ci fosse una certa aspettativa su come sarebbe apparito e funzionato il gatto. Sicuramente ci siamo basati su quello. Abbiamo sicuramente esplorato. Abbiamo esplorato un sacco di idee ma abbiamo decisamente scelto che volevamo un gatto con uno zaino a propulsione."

Ma le cose avrebbero potuto andare molto diverse, dato che Tan notò anche che venivano in circolazione idee più stravaganti e insolite, come infilare il gatto in un UFO o in un mech.

Tan spiega: "C'erano idee diverse, poteva essere un gatto seduto su un UFO o in qualche tipo di mech o qualcosa del genere. C'erano molti modi in cui avremmo potuto rispondere a questa domanda su come sarebbe stato il gatto a getpack, ma siamo atterrati su un gatto con uno zaino a get."

La character artist Melissa Kelly ha poi aggiunto un po' ai commenti di Tan, osservando: "Sembra esilarante quando lo dici ad alta voce, ma in realtà è così. Poi è come: come fa il gatto a indossare il jetpack? Il gatto è seduto sul jetpack?" A cui Tan rispose: "c'erano molte risposte aperte a tutte queste domande durante lo sviluppo, ma la fantasia era lì per noi."

Il direttore artistico Dion Rogers è poi intervenuto per aggiungere ulteriore contesto sul design e l'aspetto di Jetpack Cat.

"Abbiamo già due animali nel gioco con Winston e Hammond/Wrecking Ball e volevamo creare qualcosa di leggermente diverso nonostante fosse un altro animale," iniziò Rogers. "La differenza è che Winston è intelligente, è intelligente come qualsiasi umano, e lo stesso vale per Hammond, è molto intelligente ma semplicemente non parla. Quindi il gatto... In realtà abbiamo deciso che è un gatto. Un gatto molto sospettosamente intelligente. Probabilmente c'è più di quanto sembri, ma una volta deciso su questo, è così che abbiamo affrontato: come sarebbero appariti, come si sarebbero animati. È un gatto... "

Ma da dove viene l'ispirazione? Quale gatto è stato usato come modello base? Era il gatto di un particolare sviluppatore? A quanto pare no, ma gli amici felini del team di sviluppo sono rappresentati nel gioco sotto forma di skin per Jetpack Cat, come ha spiegato Rogers.

"In realtà, pelli Epiche e sopra, cambierà i motivi del pelo. Questi motivi di pelliccia si basano su... Abbiamo fatto condividere al team molte delle loro immagini di gatti, quindi i motivi del pelo saranno ispirati al gatto di qualcuno nella squadra." Prosegue, "facciamo una sorta di lotteria e la prossima skin sarà tua. Ma non cambia la loro forma, è solo ispirata da loro."

Per il momento cambierà solo il colore del pelo per le pelli, ma Kelly ha scherzato che Blizzard potrebbe andare oltre dicendo: "Le texture per ora, ma intendo in futuro per pelli diverse, perché no...? "

Che tipo di gatto ti piacerebbe vedere rappresentato nel gioco da Jetpack Cat e come ti piacerebbe vedere Blizzard esplorare la sua forma felina con opzioni cosmetiche più stravaganti? Per saperne di più su Overwatch, leggi della "sfida" dell'era Overwatch 2 e di come i piani di contenuti del 2027 possano essere molto diversi da quelli del 2026.