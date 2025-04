Alcuni giochi fisici per Switch 2 includono solo una chiave magnetica che ti consente di scaricare il tuo acquisto

HQ

Molti sono rimasti scioccati dai prezzi sia del Switch (€ 510 incluso Mario Kart World ) che dei suoi titoli (fino a € 90 per i giochi fisici) ieri. Ciò significa che un altro dettaglio sui giochi è passato un po' inosservato, anche se lo abbiamo menzionato brevemente nella notizia sulle nuove cartucce, vale a dire che i giochi fisici non saranno sempre così fisici in questa generazione di Nintendo.

La pagina di supporto Switch 2 di Nintendo chiarisce che alcuni titoli verranno forniti con qualcosa chiamato game-key card. Si tratta essenzialmente di una cartuccia vuota che non contiene il gioco, ma funge solo da chiave per scaricare il gioco. Ma anche se si tratta di un download digitale che hai acquistato, la tua chiave di gioco dovrà comunque essere nel tuo Switch 2 per goderti il titolo scaricato, e la prima volta che giochi avrai anche bisogno di un accesso a Internet per avviare il gioco. Tuttavia, non è richiesta alcuna connessione dopo:

"Una connessione a Internet è necessaria solo quando si avvia il gioco per la prima volta. Dopodiché, il gioco può essere avviato anche senza una connessione Internet. Tuttavia, come un normale software fisico, la chiave magnetica del gioco deve essere inserita nel sistema per poter giocare.

Cosa ne pensi di questo approccio? La cosa principale è che ottieni qualcosa di fisico da mettere sul tuo scaffale, o speravi che sarebbe stato effettivamente un gioco che avrebbe funzionato anche dopo la chiusura dei server?