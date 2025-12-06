Alcuni indizi potrebbero suggerire che Nintendo abbia in arrivo DLC di Donkey Kong per Mario Kart World

HQ

Oggi sono passati sei mesi e un giorno dalla prima uscita di Mario Kart World senza che siano stati aggiunti nuovi contenuti da allora. Tuttavia, il gioco si regge per i suoi meriti e ha ricevuto recensioni costantemente positive, anche se non è stato all'altezza di Mario Kart 8 Deluxe, poiché ha ricevuto alcune critiche per la sua presenza di tracciati un po' troppo insignificanti.

Questa settimana, però, è stata finalmente rilasciata una patch importante che ha risolto alcuni di questi problemi aggiungendo nuovi layout per aumentare la varietà del gameplay. E forse c'è ancora qualcosa in arrivo? GamesRadar ha notato che sembrano essere in fase di sviluppo cose di Donkey Kong, con l'app Nintendo Today che ora presenta un nuovo tema Donkey Kong e il data mining che rivela che un'animazione con King K. Rool (boss Donkey Kong Bananza) sarà proiettata il 15 dicembre, poco dopo i Game Awards.

A questo si aggiunge il fatto che i doppiatori sia di King K. Rool che di Void Kong sono anche nella lista del cast di Mario Kart World, come abbiamo già riportato. Tuttavia, nessuno dei due è presente nel gioco, portando molti a credere che siano in arrivo come DLC.

Singolarmente, sono prove deboli, ma insieme dipingono il quadro che Nintendo potrebbe avere in serbo una sorpresa DLC a tema primate per il suo acclamato gioco di kart, e sembra del tutto possibile che scopriremo di cosa si tratta durante i Game Awards della prossima settimana.

Cosa ne pensi di questi tre indizi a forma di scimmia... Coincidenza o stanno tramando qualcosa?