Aldi adotta la tendenza delle scatole cieche con un giveaway limitato

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La tendenza sempre popolare delle cosiddette "blind boxes" è qualcosa che la catena di vendita Aldi sta ora adottando, e nei prossimi giorni regalerà scatole piene di vari alimenti.

La campagna dura quattro giorni dal 22 al 25 giugno e, per ottenere una delle scatole, dovrai visitare la loro pagina della campagna in orari specifici e inserire le tue informazioni di spedizione. Il numero di Blind Boxes è, ovviamente, limitato, quindi è ordine di arrivo. Ogni giorno ha un nuovo tema che verrà svelato da Aldi sui social media.

Aldi scrive:

I nostri clienti vengono da ALDI per il valore, ma anche per la scoperta. Dalle scoperte virali ALDI ai prodotti collaudati che gli acquirenti amano raccontare agli amici, la gente ama l'emozione di scoprire qualcosa di nuovo qui. Con le unboxing a sorpresa più popolari che mai, questo è il nostro modo per aiutare i clienti a scoprire ancora più preferiti.