Alejandro Tabilo stordisce Lorenzo Musetti al Chengdu Open, l'italiano è rimasto in lacrime dopo aver perso due punti del campionato

Alejandro Tabilo, cileno numero 112 del ranking mondiale, ha sbalordito l'italiano Lorenzo Musetti, numero 9 del mondo, alla finale del Chengdu Open in Cina, un torneo ATP 250. Tabilo ha vinto il primo set, ma Musetti ha reagito e il match è arrivato al terzo set. Tabilo ha salvato due punti al servizio nel terzo set e poi è risalito da 1-4 per vincere il tie-break, terminando 6-3, 2-6, 7-6(5).

Questo è il terzo titolo dell'ATP Tour per il cileno, che era numero 19 del mondo nel luglio 2024, l'anno in cui ha sconvolto Novak Djokovic, allora numero 1 del mondo, in due set agli Open d'Italia. Quell'anno vinse anche ad Auckland e Maiorca. Dopo questa vittoria salirà dal n. 112 del mondo al n. 72, migliorando una stagione con un record di 5 vittorie e 13 sconfitte.

Tabilo si è detto molto felice e contento per lo sforzo di squadra, mentre Musetti è rimasto in lacrime dopo aver perso la sua quinta finale ATP consecutiva. Nonostante le sue prestazioni spesso buone in grandi eventi, tra cui Grandi Slam, Giochi Olimpici e Coppa Davis, Musetti ha conquistato solo due titoli, tutti nel 2022, e da allora ha perso tutte le finali.