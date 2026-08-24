Aleksander Čeferin non si candiderà alla presidenza FIFA ma afferma che Infantino dovrebbe dimettersi

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Il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha rifiutato di candidarsi alla presidenza della FIFA, ma ha dichiarato che l'attuale presidente Gianni Infantino dovrebbe dimettersi. Allo sloveno è stato chiesto dell'argomento nel podcast 'The Rest Is Politics: Leadin' (via Reuters), quasi un mese dopo che la FIFA ha introdotto e poi ritirato un piano di privatizzazione di una parte della Coppa del Mondo, che ha finito per dividere il mondo del calcio.

"Ci sono due opzioni. Uno è che si rende conto di non avere il sostegno", ha detto Čeferin. "E questo non è solo un sostegno politico a chi vota, ma anche al sostegno politico della comunità calcistica, al sostegno politico dei tifosi, al sostegno politico dei giocatori, degli ex giocatori, degli allenatori.

"E la seconda opzione è che si presenti alle elezioni di marzo, ma in quel caso penso che avrà un candidato contro di lui. Non so ancora chi."

Alcuni esperti ritengono che Infantino non avrà abbastanza sostegno per le elezioni del prossimo anno, ma finora non si è presentato alcun altro candidato. Il presidente del PSG, Nasser al-Khelaifi, è il favorito di molti, almeno in UEFA, ma il qatariota sostiene di non avere alcun desiderio di candidarsi per una posizione simile. Reuters informa che UEFA, AFC e CONCACAF stanno valutando una mozione di sfiducia contro Infantino. CONMEBOL e CAF supportano Infantino.