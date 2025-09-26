Alex Beaty, regista dell'episodio di Prime Video Secret Level Mega Man: "Avevo paura che Capcom si tirasse indietro, ma alla fine l'hanno adorato"

HQ

Il San Diego Comic-Con di Malaga sta dimostrando di essere un'esperienza transmediale che migliaia di visitatori da tutto il mondo stanno apprezzando, e Gamereactor è sul campo, ovviamente, a coprirla dal vivo. In poche centinaia di metri quadrati potrai incrociare l'artista del tuo fumetto preferito, il creatore di quel gioco da tavolo che ami tanto, o i registi delle serie e dei videogiochi che ti tengono sveglio la notte. Nel caso del discorso 'Sblocco Secret Level ', abbiamo un po' degli ultimi due.

La serie Secret Level di Amazon Prime Video prende ispirazione dai videogiochi di tutte le epoche per mostrarne un lato diverso attraverso l'animazione di alta qualità dello studio Blur, le stesse persone che ci hanno portato "Love, Death and Robots" di Netflix. Tuttavia, tre di questi episodi sono stati commissionati a Illusorium, uno studio di animazione spagnolo con sede a Madrid. Originariamente avevano intenzione di farne solo uno (Pac Man), ma un cambio di sede dell'ultimo minuto li ha incaricati di rilevare la produzione abbandonata di altri due. Erano responsabili degli episodi di Pac Man, Mega Man e Spelunky.

Alex Beaty, regista dell'episodio Mega Man, è intervenuto al panel del SDCC Málaga insieme a Víctor Maldonado, Raúl Rocha, Lucía Martínez Casino ed Emily Dean (regista dell'episodio Spelunky), e ha parlato del processo di creazione dell'episodio e della "responsabilità" che aveva sulle spalle con il personaggio, un'icona nella storia dei videogiochi.

"Capcom voleva qualcosa di più rivoluzionario con Mega Man, ma non volevano toccare l'essenza di Mega Man, la sua armatura e così via. Ero preoccupata quando ho presentato i miei primi disegni per l'episodio, ma fortunatamente l'hanno adorato".

Le scadenze per l'episodio sono state pazzesche, in quanto il progetto è stato affidato a Illusorium, con un programma di produzione accelerato. Nonostante ciò, la produttrice dello studio Lucia Martinez Casino afferma che entrambi gli episodi legacy, Spelunky e Mega Man, sono stati completati nello stesso lasso di tempo di sei mesi. "Con i cambiamenti dell'ultimo minuto con lo studio, è davvero incredibile che tutto sia andato a buon fine". Ha detto Beaty. "Ero seduto con il sound designer e gli descrivevo la scena, perché il lavoro di illuminazione non era ancora finito".

E mentre è facilmente riconoscibile, il design di Mega Man nell'episodio non è preso da nessuno degli oltre 130 giochi del franchise, secondo il suo racconto. Anche se è vero che ci sono alcune sfumature vicine ai classici: "Forse qualcosa da Mega Man II e Mega Man V".

