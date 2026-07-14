Alex de Miñaur e Katie Boulter si sposarono in segreto il giorno della finale maschile di Wimbledon

HQ

I tennisti Alex de Miñaur, attuale numero 5 al mondo, e Katie Boulter, attuale numero 67 del mondo, si sono sposati in segreto in un matrimonio domenica, al quale hanno partecipato solo amici stretti e familiari della coppia. In effetti, hanno scelto di sposarsi domenica 12 luglio, giorno in cui si teneva la finale maschile di Wimbledon.

Questo creò una distrazione, dato che il mondo del tennis si concentrava su Jannik Sinner e Alexander Zverev, ma sollevò alcune domande perché entrambi parteciparono a Wimbledon... sapendo che, nel caso ipotetico in cui uno dei due raggiungesse la finale (la finale femminile era sabato) si sarebbe scontrato con il matrimonio, che si è svolto nel Leicestershire, Inghilterra.

Alcuni tifosi hanno criticato la loro decisione, poiché dimostra che non avevano molte aspettative di spingere più avanti verso Wimbledon, soprattutto per De Miñaur, che era quinta testa di serie a Wimbledon e quindi teoricamente uno dei favoriti.

L'australiano non è mai andato oltre i quarti di finale in nessun Grande Slam, con i quarti di finale del 2024 che sono stati il suo miglior risultato a Wimbledon. Quest'anno ha perso agli ottavi di finale contro Flavio Cobolli, mentre Boulter ha perso al primo turno sia nel singolare femminile, contro Tyra Caterina Grant, sia nel doppio femminile, in coppia con Katarzyna Piter.