Alex Garland ha realizzato una sceneggiatura di 160 pagine per convincere Miyazaki del film Elden Ring

Mentre molti registi di Hollywood affermano di essere appassionati del materiale originale che stanno adattando, è spesso difficile dire quanto di quella passione sia una sciocchezza di pubbliche relazioni. Sembra che Alex Garland - il regista del film di prossima uscitaElden Ring - sia un vero e proprio geek quando si tratta di Lands Between, però.

Parlando con The New Yorker (tramite PC Gamer), il capo del film di A24 Noah Sacco ha parlato di aver visitato Garland e di averlo visto giocare Elden Ring. Quella passione ha portato Sacco a voler collaborare con Garland per lanciare il film Elden Ring e alla fine realizzarlo.

Garland era così preparato e appassionato di questa idea che ha tirato fuori una sceneggiatura di 160 pagine insieme a 40 pagine di immagini per convincere il direttore del gioco Hidetaka Miyazaki che il film avrebbe dovuto essere nelle sue mani.

Sembrava che Miyazaki fosse abbastanza soddisfatto di quella proposta, dato che sappiamo che il film sta andando avanti ad A24. I dettagli della trama, il casting e altro ancora rimangono nascosti, ma Sacco menziona Il Signore degli Anelli nella sua intervista, il che potrebbe significare che A24 sta cercando di fare di tutto per dare vita alle Terre di Mezzo.