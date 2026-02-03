Alex Honnold analizza il suo Taipei 101 free solo su Jimmy Kimmel Live!

HQ

Sono poche le persone che possono descrivere una trovata da morte con la stessa calma equilibrata che la maggior parte di noi porta quando ordina il pranzo, e Alex Honnold era al massimo della forma su Jimmy Kimmel Live! quando ha raccontato il suo assolo live Netflix gratuito di Taipei 101.

Dopo aver scalato uno dei grattacieli più alti del mondo senza corde né dispositivi di sicurezza per milioni di persone da guardare a casa, Honnold non sembrava uno che avesse flirtato con il pericolo. Invece, si appoggiò allo schienale della sedia, sorrise e spiegò uno dei momenti più sorprendenti della salita: appeso all'edificio per le gambe, mani libere.

"Punti di stile," disse Honnold con una scrollata di spalle e un sorriso. "Devi giocare un po'. Voglio dire, era quasi in cima all'edificio, quindi avevo già fatto la maggior parte delle cose davvero difficili, e ti stai divertendo, ti godi la vista. È come se dovessi giocare un po'."

Come potete vedere qui sotto, la reazione di Kimmel, un misto di incredulità e divertimento, ha detto più di qualsiasi domanda successiva. Il presentatore, solitamente rapido con una battuta, sembrò momentaneamente senza parole... Come ti sei sentito quando hai visto la diretta?