Alex Honnold fa la storia facendo da solo libero Taipei 101

HQ

Lo conoscevamo già per la sua storica scalata a Yosemite documentata in Free Solo. Ora, in un'impresa audace che ha richiesto poco più di 90 minuti, l'arrampicatore americano Alex Honnold è diventato la prima persona a scalare la Taipei 101 senza corde né imbracature.

Dotato solo di scarpe da arrampicata, un sacco di gesso e la sua caratteristica maglietta rossa, Honnold ha conquistato il grattacielo alto 508 metri, navigando tra la base in acciaio e vetro dell'edificio, le strutture "ruyi" e le impegnative "scatole di bambù" che si estendono dai piani dal 27° al 90°. La salita si concluse alla guglia, dove si fermò per un breve selfie prima di scendere in sicurezza.

Honnold ha descritto l'esperienza come surreale: "Passi così tanto tempo a pensarci e a immaginare che sia possibile, ma poi farlo davvero sembra sempre diverso. Per me, personalmente, la sfida più grande è stata restare calmo... ma mentre salivo, mi rilassavo sempre di più, tipo, Oh, è così divertente, è per questo che lo faccio."

L'ascesa in solitaria gratuita (trasmessa in diretta a livello globale su Netflix) ha acceso dibattiti sui rischi coinvolti, soprattutto considerando il ruolo di Honnold come marito e padre. Gli organizzatori adottarono misure di sicurezza, inclusi un breve ritardo nella trasmissione e punti di salvataggio lungo il percorso, anche se la salita stessa dipendeva interamente dall'abilità e dalla concentrazione di Honnold...