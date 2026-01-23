Alex Honnold presenterà Taipei 101 gratuito in un evento live su Netflix: Orari e come guardarlo stasera

HQ

Alex Honnold, la star del documentario vincitore dell'Oscar Free Solo, è pronto a scalare Taipei 101 senza corde in una diretta su Netflix. Il grattacielo di 1.667 piedi sarà trasmesso in streaming a livello globale questo Skyscraper Live sabato alle 9:00 ora locale a Taipei. Se vuoi vederlo dove sei in Europa, ecco a che ora si traduce a livello locale:



Danimarca, Svezia, Norvegia (CET): 00:00 di sabato.

Regno Unito (GMT): 1:00 di sabato.



Honnold si allena da mesi e dice che la salita non sarà molto diversa dalle sue altre ascensioni. Il design "bamboo box" di Taipei 101 (sezioni impilate con balconi ogni otto piani) gli offre punti di sosta naturali, quindi la salita è più prevedibile di quanto sembri. Tuttavia, per sicurezza, Netflix farà partire la diretta con un ritardo di 10 secondi.

Naturalmente, la diretta ha sollevato qualche sopracciglio. Alcuni l'hanno definito "voyeuristico" e "irresponsabile", citando i pericoli e il ruolo di Honnold come marito e padre. Alain Robert, tuttavia, l'alpinista francese noto come "Spiderman", che ha scalato Taipei 101 sulla massima corda nel 2004, afferma che Honnold ha pianificato attentamente i suoi limiti.

In un modo o nell'altro, lo scopriremo stasera...