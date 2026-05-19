Álex Márquez, dimesso dall'ospedale, si sente molto fortunato dopo l'incidente

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Il pilota spagnolo ModelGP Álex Márquez è stato operato domenica per stabilizzare la clavicola destra fratturata dopo la sua spaventosa caduta al GP di Catalogha, ed è stato dimesso dall'ospedale lunedì. In una dichiarazione sui social media, ha ammesso di soffrire, ma guardando le immagini dell'incidente si considera molto fortunato.

"Grazie mille dal profondo del cuore per tutti i messaggi d'amore che sto ricevendo. Sono ancora molto dolorante e piena di lividi, ma guardando le immagini posso solo pensare di essere stata molto fortunata."

Oltre alla clavicola rotta, il catalano ha subito una frattura marginale della vertebra C7, situata nella parte inferiore del collo, la cui estensione completa sarà verificata nei prossimi giorni, come confermato dal suo team, Gresini Racini, squadra satellite della Ducati.

Quante gare perderà Álex Márquez?

Non è ancora data su quando Álex Márquez sarà idoneo dal punto di vista medico a cavalcare nuovamente, poiché dipende dall'evoluzione della sua vertebra C7. Il MotoGP è ora in pausa di due settimane, ma riprende la prossima settimana (29-31 maggio, Italia), seguito dal GP d'Ungheria dal 5 al 7 giugno. Dopo un'altra pausa, il mese prossimo ci saranno altri due Gran Premi: Repubblica Ceca (19-21 giugno) e Paesi Bassi (26-28 giugno).