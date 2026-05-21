Álex Márquez salterà le prossime due gare MotoGP dopo la caduta

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Il team MotoGP Gresini Racing ha confermato che Álex Márquez sarà a circa un mese di distanza dopo la sua caduta al GP di Catalogna di domenica. Lo spagnolo salterà due gare: il Gran Premio d'Italia nel Mugello e il Gran Premio d'Ungheria a Balaton Park, puntando al ritorno del Gran Premio della Repubblica Ceca.

La squadra lo ha riportato insieme a una foto sorridente del pilota quando è stato dimesso dall'ospedale di Barcellona, dove è stato riportato a rompersi la clavicola e a subire una frattura marginale della vertebra C7. Márquez stesso disse che, quando vide le immagini del suo incidente, ne fu grato e si considerò fortunato.

Suo fratello Marc Márquez, della Ducati, si era infortunato nella precedente gara del campionato a causa di una frattura al piede e ha sfruttato la visita in ospedale per sottoporsi anche a un intervento chirurgico alla spalla a causa di un precedente infortunio. Potrebbe tornare la prossima settimana per il Gran Premio d'Italia.

Sempre al GP di Catalogna lo scorso weekend, il francese Johann Zarco si è fratturato il legamento crociato anteriore e posteriore del ginocchio. Non si sa quanto tempo starà fuori, ma probabilmente sarà più di Álex Márquez...