Álex Márquez salterà le prossime due gare MotoGP dopo la caduta
Gresini conferma che Álex Márquez sarà fuori per un mese.
Il team MotoGP Gresini Racing ha confermato che Álex Márquez sarà a circa un mese di distanza dopo la sua caduta al GP di Catalogna di domenica. Lo spagnolo salterà due gare: il Gran Premio d'Italia nel Mugello e il Gran Premio d'Ungheria a Balaton Park, puntando al ritorno del Gran Premio della Repubblica Ceca.
La squadra lo ha riportato insieme a una foto sorridente del pilota quando è stato dimesso dall'ospedale di Barcellona, dove è stato riportato a rompersi la clavicola e a subire una frattura marginale della vertebra C7. Márquez stesso disse che, quando vide le immagini del suo incidente, ne fu grato e si considerò fortunato.
Suo fratello Marc Márquez, della Ducati, si era infortunato nella precedente gara del campionato a causa di una frattura al piede e ha sfruttato la visita in ospedale per sottoporsi anche a un intervento chirurgico alla spalla a causa di un precedente infortunio. Potrebbe tornare la prossima settimana per il Gran Premio d'Italia.
Sempre al GP di Catalogna lo scorso weekend, il francese Johann Zarco si è fratturato il legamento crociato anteriore e posteriore del ginocchio. Non si sa quanto tempo starà fuori, ma probabilmente sarà più di Álex Márquez...