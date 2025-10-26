Álex Márquez si assicura il secondo posto in MotoGP nel podio tutto spagnolo della Malesia

HQ

Álex Márquez ha confermato il secondo posto in MotoGP 2025 nella sprint del sabato, per poi dominare la gara del Gran Premio della Malesia di domenica. Dopo lo sprint di sabato, il fratello minore del nove volte campione del mondo Marc Márquez ha aperto una breccia di 102 punti con il

(allora) terzo classificato Francesco Bagnaia, che si è dimostrato abbastanza grande da assicurarsi la posizione finale nella classifica dell'anno.

Sabato è stata una giornata agrodolce per Bagnaia, che ha vinto la gara corta e ha ottenuto la pole position per il Gran Premio... ma in seguito non ha terminato la gara della domenica a causa di un malfunzionamento della sua Aprilia, la moto che gli ha portato tanta disperazione in questa stagione. Questo ha fatto sì che Bagnaia, tre volte campione del mondo, si trovasse attualmente al quarto posto in classifica dietro a Marco Bezzecchi.

Così, il Gran Premio di Malasyian ha avuto un podio spagnolo completo: Álex Márquez (Ducati), Pedro Acosta (KTM) e Joan Mir (Respsol Honda). Per Álex Márquez è stata la quinta vittoria della stagione, a conferma di un enorme salto di qualità: prima del 2025, Márquez aveva ottenuto solo cinque podi in cinque stagioni. Ma nel 2025, l'anno in cui ha compiuto 29 anni, ha vinto tre Gran Premi e ottenuto 11 podi.

Mancano solo due gare alla fine della MotoGP, in Portogallo e a Valencia, in Spagna, il 9 e 16 novembre, senza il campione Marc Márquez, impossibilitato a tornare a causa delle ferite.