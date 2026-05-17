Álex Márquez subisce un brutale incidente al GP di Catalogha, i primi rapporti dicono che è fuori pericolo

HQ

Álex Márquez è fuori pericolo dopo il brutale incidente subito durante il GP di Catalogna in MotoGP domenica. Secondo fonti del team Gresini e delle televisive El Desmarque su Telecinco, il pilota MotoGP è cosciente e fuori pericolo, cadendo dalla moto e colpendo il muro.

L'incidente è avvenuto al decimo giro, quando Pedro Acosta, che era in testa alla gara, ha avuto un problema tecnico alla ruota posteriore della sua moto. Álex cercò di evitare una collisione con Acosta e uscì dalla pista, dove perse il controllo della moto, colpendo il muro mentre la moto volava in aria e venne completamente distrutta, inviando detriti ad altri piloti come Fabio Di Giannantonio, anch'egli cadde a terra, anche se non subì un colpo violento come il giovane fratello Márquez.

Un altro grave incidente al GP di Catalogna con Johann Zarco

Álex Márquez rimase cosciente dopo la caduta, evacuato in ospedale poiché la gara era sospesa per oltre mezz'ora. Quando la gara riprese, un altro grave incidente avvenne quando Johann Zarco cadde a terra e si bloccò la gamba con la moto. Anche Luca Marini e Francesco Bagnaia furono coinvolti nell'incidente.

Zarco è stato portato nello stesso ospedale, anch'egli cosciente, e la gara si è conclusa con la vittoria di Fabio di Giannantonio, dopo che Acosta, che era in testa, è caduto all'ultimo giro.