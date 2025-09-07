Álex Márquez vince il duello fraterno e ritarda il titolo MotoGP di Marc Márquez

HQ

Marc Márquez (Ducati) e Álex Márquez (Gresini) hanno deliziato i tifosi del GP di Catalogna con una doppietta dei fratelli dopo un emozionante duello e una masterclass di Álex. Mentre Marc, che ha dominato la stagione e quest'anno vincerà sicuramente il suo settimo titolo di Campione del Mondo, ha vinto la gara Sprint, è stato Álex, il fratello minore, a stupire conquistando la pole position e stabilendo il record della pista sul circuito di Montmeló.

Nella gara di domenica, Marc è riuscito a prendere la posizione di testa da Álex, ma Álex l'ha ripresa al quarto giro e ha mantenuto la sua posizione nonostante Marc abbia spinto forte. Lontano dalla testa della corsa, anche Enea Bastianini ha vinto un duello duro con Pedro Acosta per la terza posizione.

Per la classifica del campionato, questo significa che Marc Márquez, con 487 punti, non sarà incoronato campione della MotoGP il prossimo fine settimana. Álex è quello più vicino a Marc, a 182 punti di distanza, e prima del GP di Catalogna, Marc ha detto che spera di non essere incoronato la prossima settimana (San Marino) perché significava che Álex aveva fatto una brutta gara nel suo Gran Premio di casa.

In un certo senso, entrambi hanno fatto a modo loro. La stagione MotoGP prosegue il 14 settembre con il GP di San Marino e poi in Giappone il 28 settembre, quando Marc Márquez probabilmente vincerà il suo nono titolo mondiale assoluto.