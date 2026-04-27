Álex Márquez vince il secondo GP di Spagna consecutivo, ma Bezzecchi mantiene la leadership nel campionato

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Álex Márquez ha rotto la serie di vittorie di Marco Bezzechi e Aprilia nel campionato MotoGP 2026, e ha continuato la sua striscia vincente a Jerez, al GP di Spagna: il fratello minore di Marc Márquez, secondo classificato l'anno scorso, ha vinto il GP di Spagna 2025 e 2026, nonostante fosse partito quinto in gara: il pilota Ducati era già in testa dopo due gare, superando Marc Márquez e Marco Bezzecchi.

Marc Márquez, che ha vinto la gara sprint sabato, non è riuscito a difendere la sua posizione contro il fratello, che era più veloce, ma all'undicesimo giro le sue speranze di prima vittoria a Jerez dal 2019 sono svanite quando ha subito un incidente spettacolare e si è ritirato dalla gara. Il campione in carica è solo quinto nella classifica quest'anno, con 57 punti, quasi la metà del leader Marco Bezzecchi, che ha vinto le prime tre gare.

Jorge Martín, campione 2024, è stato terzo a un certo punto ma ha dovuto affrontare una quarta posizione, abbastanza buona da continuare in corsa con Bezzecchi.

Questi sono i classifichi MotoGP 2026 dopo quattro gare, due settimane prima della prossima gara in Francia il 10 maggio.

Classifica del Campionato Moto GP:



Marco Bezzecchi: 101 punti



Jorge Martín: 90 punti



Fabio Di Giannantonio: 71 punti



Pedro Acosta: 66 punti



Marc Márquez: 57 punti



Raúl Fernández: 54 punti



Álex Márquez: 53 punti



Ai Ogura: 48 punti



Francesco Bagnaia: 34 punti



Enea Bastianini: 30 punti

