Alex Ovechkin potrebbe aver giocato la sua ultima partita NHL, ma spera di tornare la prossima stagione

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Alex Ovechkin, il giocatore russo di hockey su ghiaccio con il record di gol in stagione regolare nella storia della NHL, 929, l'unico giocatore sopra i 900 anni, avrebbe potuto giocare la sua ultima partita di hockey su ghiaccio. Martedì, i Washington Capitals hanno concluso la stagione regolare con una vittoria per 2-1 sui Columbus Blue Jackets, non riuscendo a qualificarsi per i play-off della Metropolitan Division della Western Conference.

Il 'Great 8 ', a 40 anni, non ha mai commentato il suo futuro per la prossima stagione, ma molti hanno pensato che si ritirerà dopo questa stagione, poiché il suo ultimo contratto, firmato nel 2021, è giunto al termine. È la prima volta dal 2023 che i Capitals non accedono ai playoff, e Ovechkin ha giocato tutte le partite (82) della stagione regolare, solo la quinta volta in 21 stagioni che non si perde una partita. Segnò 32 gol.

Ovechkin ha detto che non sa cosa succederà, ma ha apprezzato i tifosi che hanno fatto il viaggio da Washington D.C. per assistere a quella che molti aspettavano come la sua ultima partita. "Sento le loro urla e urla: 'Un altro anno!' Quindi, anche questo è importante. Dimostra molto rispetto. Quindi, grazie per il supporto."

Ma ha detto alla stampa "Spero che non sia la mia ultima partita" alla stampa, come riportato da NHL.com.

Da quando è stato la prima scelta nel draft del 2004, Ovechkin ha giocato ai Washington Capitals da quando è arrivato nel 2005, tranne che nella stagione 2013, quando è tornato nel suo club d'esordio, il Dynamo Mosca. Ha vinto la Stanley Cup nel 2018 ed è stato incluso otto volte nella prima All-Star Team.