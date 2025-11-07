Alex Ovechkin raggiunge un altro incredibile traguardo con 900 gol
Qualcun altro si unirà mai al club dei 900?
Molti consideravano il leggendario canadese Wayne Gretzky il più grande giocatore di hockey di tutti i tempi e il suo record NHL di 895 gol imbattibile. Ma Alex Ovechkin ha battuto quel record la scorsa stagione ad aprile, ponendosi un nuovo obiettivo di 900 gol. E... Anche questo è stato distrutto.
La stella dei Washington Capitals ha segnato il suo 900° gol contro i St. Louis Blues questa settimana, dicendo a ESPN:
"Resta da vedere se in futuro altri giocatori si uniranno al club dei 900, ma è chiaro che il 40enne continuerà a segnare gol in NHL per un bel po' di tempo.
