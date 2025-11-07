Alex Ovechkin raggiunge un altro incredibile traguardo con 900 gol

HQ

Molti consideravano il leggendario canadese Wayne Gretzky il più grande giocatore di hockey di tutti i tempi e il suo record NHL di 895 gol imbattibile. Ma Alex Ovechkin ha battuto quel record la scorsa stagione ad aprile, ponendosi un nuovo obiettivo di 900 gol. E... Anche questo è stato distrutto.

La stella dei Washington Capitals ha segnato il suo 900° gol contro i St. Louis Blues questa settimana, dicendo a ESPN:

"Resta da vedere se in futuro altri giocatori si uniranno al club dei 900, ma è chiaro che il 40enne continuerà a segnare gol in NHL per un bel po' di tempo.

